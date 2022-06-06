Митрополит УПЦ МП Лонгин обратился к патриарху Кириллу, осудив поддержку войны и преступного режима путина, которые с самого начала демонстрировал российский священник.

В сети появилось видео с сильным заявлением митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Лонгина (Михаила Жара) к патриарху Кириллу (Вадиму Гундяеву). По словам украинского митрополита, российская церковь открыто благословляет массовые убийства украинцев, а также обстрелы православных храмов, которые ведут российские военные.

«"Спасибо" за ваше благословение. За то, что гибнут люди и проливается кровь. За то, что вы бомбите наши храмы и монастыри. За то, что гибнут наши монахи и священники. Спасибо, Ваше Святейшество, за "великое и важное" ваше благословение на кровопролитие», - заявил Лонгин.

В своем заявлении он также обратился к верующим, подчеркнув, что украинские священники УПЦ МП чувствуют желание на коленях молиться о прекращении войны.

По словам митрополита, виновники этого страшного кровопролития будут наказаны Богом.

«Поймите, вы ответите перед Богом и перед людьми за каждую слезу материнскую, за каждую свежую могилу... Вы ответите перед Богом. Этому нет прощения. Вы ранили весь украинский православный мир. Вы причинили нам большую боль. Не ищите себе оправданий», - обратился к россиянам Лонгин.

Стоит отметить, что украинские церкви регулярно попадают под обстрелы россиян. Недавно после ракетного удара загорелся деревянный Всехсвятский скит в Святогорской лавре.

Напомним, Дмитрий Гудков рассказал о крахе режима путина.

Как сообщала Politeka, Украина потеряла опытного бойца "Чибиса", защищавшего страну с 2014 года.

Также Politeka писала, что странное поведение путина сняли на камеру.