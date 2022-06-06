Самопровозглашенный президент Беларуси в свойственной ему эмоциональной манере рассказал о готовности бойцов ВСУ «снести голову» любому, кто попытается разделить Украину.

Во время встречи с журналистами Лукашенко рассказал о том, что идея создать территориальную оборону родилась у него, однако ее якобы взяла на вооружение Украина. При этом президент Беларуси считает неправильным то, что украинцам раздавали оружие для защиты своей страны от российских оккупантов.

В то же время он признал, что украинские военные за свою родину разберутся с кем угодно.

«И я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю там нацики, не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову кому-либо, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостоятельную, свободную Украину"... Они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину», - заявил Лукашенко.

В сети отреагировали на его слова.

«Как идут дела РЕАЛЬНО на фронте, можно судить по Лукашенко, если хвалит ВСУ, то значит Украина побеждает», «Агрофюррер прав в одном: голову свернут любому. Уже сворачивают», «Что ж ты фраер сдал назад?», «Это он путину втирает?», «Наконец-то он понял, что находится в оккупации», «Беларусь это психушка одного актера», - пишут люди.

Напомним, Данилов рассказал, что нужно для полноценного контрнаступления ВСУ.

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