В Центре противодействия дезинформации указали на еще одного западного эксперта, который активно подыгрывает Кремлю, продвигая удобные для него нарративы. Так, военный стратег Эдвард Люттвак выступил с идеей проведения референдума в Донецкой и Луганской областях как единственного варианта завершения войны.
При этом в Центре противодействия информации подчеркивают, что Люттвак уже более 5 лет продвигает на западе идеи Кремля.
В новом интервью изданию Die Welt эксперт предложил очередную идею «сохранения лица путина». По его словам, «обе стороны должны выиграть в войне». Люттвак считает, что «невозможно победить Россию невозможно заставить Украину сдаться».
Для того, чтобы прекратить боевые действия аналитик предлагает провести «настоящий референдум» на оккупированной части Донбасса.
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«Именно последнее интервью Э. Люттвака российская пропаганда использовала для продуцирования десятков новостей о том, что «Украина не может отказать народу в выборе». Сейчас его заявления о референдуме и необходимости «дать путину небольшую победу» - лишь корректировка идеи мирных переговоров между Россией и Украиной, озвученной на форуме в Давосе, но не получившей должной поддержки в мире», - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.
Напомним, освободить Херсон от российских оккупантов реально, как ВСУ могут это сделать.
Как сообщала Politeka, армию Лукашенко готовят к переходу с мирного на военное время.
Также Politeka писала, что Подоляк срочно объяснил, действительно ли ВСУ отступают и "отдают" территории.