Американский военный стратег придумал новый план, который должен позволить владимиру путину выйти из войны в Украине «победителем».

В Центре противодействия дезинформации указали на еще одного западного эксперта, который активно подыгрывает Кремлю, продвигая удобные для него нарративы. Так, военный стратег Эдвард Люттвак выступил с идеей проведения референдума в Донецкой и Луганской областях как единственного варианта завершения войны.

При этом в Центре противодействия информации подчеркивают, что Люттвак уже более 5 лет продвигает на западе идеи Кремля.

В новом интервью изданию Die Welt эксперт предложил очередную идею «сохранения лица путина». По его словам, «обе стороны должны выиграть в войне». Люттвак считает, что «невозможно победить Россию невозможно заставить Украину сдаться».

Для того, чтобы прекратить боевые действия аналитик предлагает провести «настоящий референдум» на оккупированной части Донбасса.

«Именно последнее интервью Э. Люттвака российская пропаганда использовала для продуцирования десятков новостей о том, что «Украина не может отказать народу в выборе». Сейчас его заявления о референдуме и необходимости «дать путину небольшую победу» - лишь корректировка идеи мирных переговоров между Россией и Украиной, озвученной на форуме в Давосе, но не получившей должной поддержки в мире», - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, освободить Херсон от российских оккупантов реально, как ВСУ могут это сделать.

Как сообщала Politeka, армию Лукашенко готовят к переходу с мирного на военное время.

Также Politeka писала, что Подоляк срочно объяснил, действительно ли ВСУ отступают и "отдают" территории.