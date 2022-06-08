Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, в ночь на 7 июня ВСУ продемонстрировали мощь украинской артиллерии, нанеся ряд метких ударов по «огненному коридору» захватчиков от Изюмского направления до Попасной.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли ряд очень хороших, жёстких и метких ударов по всему этому огненному коридору от Изюмского направления - до Попасной. Лупили всю ночь радостно и много раз везде хорошо попали, в том числе на Запорожском направлении, на Херсонском направлении. Короче, это ночь украинской артиллерии была. И она отработала очень хорошо», - рассказал Арестович.

Он отметил, что теперь россияне уже не так активно рвутся в наступление и даже отступили со своих позиций в одном районе.

«Это означает, что они сбили наступательный потенциал. Раньше храбрые российские войска получали по кумполу и всё равно продолжали наступление, а в этот раз они никуда не пошли и даже отошли на севере Харьковской области», - сообщил советник главы ОП.

Напомним, Арестович рассказал, какие люди сейчас нужны в украинской армии.

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