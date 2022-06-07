Европейский союз ослабил шестой пакет санкций против России, исключив из него запрет на доступ к облачным сервисам. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке для России европейских облачных сервисов в шестом пакете санкций. Затем редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц", - написал Подоляк в своём Twitter.

Ранее мы писали, что Арестович рассказал, почему задерживаются западные поставки оружия в Украину. По его словам, мы сейчас очень зависим от западной помощи, однако часть европейских элит даже после Бучи и Мариуполя не до конца понимают, зачем вообще помогать Украине.

"Есть не понимание части западных элит о том, а зачем вообще давать Украине оружие. Потому что, как бы, они не представляют себе мир, где россия проиграла, а Украина выиграла. И не знают, что делать с этим миром, и не готовы к такому историческому рывку", - рассказал Арестович.

Напомним, "Путин включит все рычаги": рф развязывает против Украины сражение на новом фронте, что известно.

Как сообщала Politeka, "С колес в бой": ВСУ получит оружие, способное изменить правила игры на фронте, названы приблизительные сроки.

Также Politeka писала, что Западный эксперт придумал новый способ "сохранить лицо путину": "Дать небольшую победу".