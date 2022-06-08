Советник считает, что ждать ленд-лиза и контрнаступления можно долго, а в армии сейчас нужно монотонно работать, "перемалывая оккупантов".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в вечернем эфире у Марка Фейгина рассказал, какие люди сейчас нужны в украинской армии. Так, по словам советника, ждать контрнаступления Вооруженных сил Украины, как и стабилизации фронта, "мы можем долго", однако, сейчас в армии нужны люди, которые готовы воевать долго и спокойно.

"Время бодрых лозунгов прошло. Ждать контрнаступления мы можем долго. Ждать стабилизации фронта тоже можем долго. Сейчас в армии начался раскол – точнее, не раскол, а разделение людей на тех, кто посыпались морально и не держит ситуацию, и тех, кто готов биться до конца... Нам сейчас нужны люди-стайеры, способные бежать равномерно и долго марафонский забег", - рассказал Арестович.

Отметим, советник также заявил, что прошлой ночью ВСУ нанесли мощные удары по российским войскам на всей дуге от Изюма до Лимана, чем сбили наступательный пыл противника. По словам Арестовича, после ударов ВСУ российские войска не только остановили наступление, но даже отошли из некоторых ранее захваченных территорий в Харьковской области. Но что касается Северодонецка, то Арестович сказал, что город все еще не захвачен россиянами полностью, хотя ВСУ "немного откатились".

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