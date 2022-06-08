Украинский военный, который с защищает страну с самого начала войны в 2014 году, раскрыл, какую конечную целю преследуют в Украине россияне.

Военный с позывным Байда рассказал в интервью «Українському свідку» о том, с кем именно сражаются защитники нашей страны на фронте.

По его словам, у российских военных одна цель – уничтожить всех украинцев.

«Да, нам не повезло иметь такого соседа, у которого намерение только одно – уничтожить нашу государственность и вообще украинскую нацию как таковую. Они конкретно пришли нас убивать. Каждый, кто скажет «я украинец» - подлежит уничтожению или депортации», - рассказал боец с девятилетним опытом.

По его словам, российские военные в Украине уже совершили все мыслимые военные преступления.

Также Байда заявил, что вернуть себе оккупированные сейчас территории Украина сможет только военным путем. Он отметил, что говорить об этом с россиянами нужно будет после того, как армия Украины наберет около миллиона боеспособных бойцов. Военный уверен, что дипломатия и политика в этом вопросе будут бесполезны.

Напомним, в россии придумали схему, как продавать украденное украинское зерно.

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