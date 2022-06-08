Белорусская армия готовится к переходу из мирного в военное время, но это не значит, что она вступит в войну с Украиной.

Об этом рассказал советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив, передает «24 канал». Он подчеркнул, что на данный момент риски вторжения Беларуси в Украину минимальны.

По мнению Андрусива, Александр Лукашенко планирует сохранить для себя отходные пути на случай поражения россии в войне.

«На самом деле Беларусь де-факто аннексированная страна. Он выполняет конкретную задачу – создавать угрозу для того, чтобы сдерживать наши войска. Все это чистые маневры, никакой угрозы он нам не представляет», - подчеркнул советник главы МВД.

При этом он признал, что если Лукашенко все же пойдет на поводу у путина и отправит свои войска в Украину, они могут создать большие проблемы ВСУ. Впрочем, подчеркивает Андрусив, все это закончится плохо в первую очередь для них самих.

Советник главы МВД добавил, что украинские защитники учитывают все угрозы и не хотят недооценивать врага, что также создает проблему, ведь им нужно сохранять силы, готовые сдержать наступление с нового направления.

«Мы вынуждены удерживать достаточно немалую группировку войск на северном направлении для отражения их возможного вторжения. Но эти войска нам очень понадобились бы в Херсонской области или на Донбассе», - признал Андрусив.

Напомним, в СНБО призвали не недооценивать врага и развенчали миф о бестолковости оккупантов.

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