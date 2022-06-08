Напряжение и недовольство войной в россии в ближайшее время будут только нарастать.

Об этом в эфире «24 канала» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Как известно, в россии за время войны неизвестные подожгли уже 17 военкоматов. По словам Жданова, такие настроения в россии станут еще более распространенными. При этом он отметил, что основная масса россиян благодаря идеологической обработке продолжит поддерживать политику путина.

«Но пассионарная часть растет и будет увеличиваться», - уточнил эксперт.

Он рассказал, что количество мужчин, которые будут соглашаться на отправку в Украину, будет уменьшаться.

«В россии уже редко, кто в кругу своих друзей не найдет человека, который погиб на войне в Украине. И второе: прошло уже три месяца войны и сейчас начинают возвращаться домой раненные. Те, кто потеряли конечности…Они приедут домой и только одним внешним видом они будут показывать, что такое война в Украине», - рассказал Жданов.

По словам эксперта, сейчас для россиян основной мотивацией идти воевать в Украину остаются деньги. Жданов подчеркнул, что основной проблемой, которая не дает российскому обществу выступить против войны единым фронтом, остается низкий уровень сознательности и образованности нации.

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