Об этом в эфире «24 канала» рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Как известно, в россии за время войны неизвестные подожгли уже 17 военкоматов. По словам Жданова, такие настроения в россии станут еще более распространенными. При этом он отметил, что основная масса россиян благодаря идеологической обработке продолжит поддерживать политику путина.
«Но пассионарная часть растет и будет увеличиваться», - уточнил эксперт.
Он рассказал, что количество мужчин, которые будут соглашаться на отправку в Украину, будет уменьшаться.
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«В россии уже редко, кто в кругу своих друзей не найдет человека, который погиб на войне в Украине. И второе: прошло уже три месяца войны и сейчас начинают возвращаться домой раненные. Те, кто потеряли конечности…Они приедут домой и только одним внешним видом они будут показывать, что такое война в Украине», - рассказал Жданов.
По словам эксперта, сейчас для россиян основной мотивацией идти воевать в Украину остаются деньги. Жданов подчеркнул, что основной проблемой, которая не дает российскому обществу выступить против войны единым фронтом, остается низкий уровень сознательности и образованности нации.
Напомним, боец раскрыл, что на самом деле нужно россиянам в Украине.
Как сообщала Politeka, Кулеба рассказал, что сейчас крайне необходимо украинской армии.
Также Politeka писала, что в россии придумали схему, как продавать украденное украинское зерно.