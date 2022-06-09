Есть признаки того, что Мелитополь вскоре может вернуться под контроль Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр ныне оккупированного города Иван Федоров.

По его словам, сейчас есть все признаки того, что российские военные больше не рассчитывают на длительную оккупацию Мелитополя, и готовятся отступать из города.

По словам Федорова, несмотря на заявления россиян о возможном «референдуме» о присоединении захваченных территорий Запорожской области к россии, на самом деле оккупанты понимают, что не смогут долго сдерживать атаки ВСУ в регионе.

«Есть несколько признаков, что они не будут долго в Мелитополе. Первая-вывоз краденого зерна по железной дороге, это быстрее. Второе - они "снялись" с блокпостов в районе, они есть только в Мелитополе и возле дорог государственного значения», - рассказал Федоров.

Он также отметил, что ВСУ умело действуют в Херсонской области, создавая оккупантам проблемы. Это вынуждает россиян к перегруппировке и попытке сосредоточить силы на удержании под контролем временно оккупированной территории области.

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