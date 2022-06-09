У российских военных не хватает сил для продолжения наступления в Украине.

О ситуации на фронте рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун в эфире телеканала Freedom. Он отметил, что сейчас российская армия может позволить себе вести боевые действия только на одном участке фронта – в Северодонецке.

«Все остальные либо в глухой обороне, либо какие-то небольшие обстрелы и еще какие-то вещи. Но каких-то активных продвижений точно нет. Просто реально нет у них сил и средств для активных боевых действий на каких-то широких фронтах», - рассказал Ягун.

Он уточнил, что если пополнить человеческий ресурс еще можно, то проблемы с нехваткой техники у россиян заметны уже сейчас.

«Если они не смогут сконцентрировать на наших фронтах от 200 тысяч человек и более, которые будут иметь нормальное обмундирование, вооружение и технику, переломить ситуацию на фронте им просто не удастся», - заявил генерал.

В то же время он подчеркнул, что для окончательного перелома ситуации в пользу Украины нужно еще и изменение ситуации в самой россии.

«Нам не хватает перелома ситуации в России, которая бы дала нам понять, что они выдохлись на каком-то этапе», - пояснил Ягун.

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