Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал старший чиф-петти офицер ВМС США, американский аналитик разведки и внешней политики Малькольм Нэнси, который воюет в Украине в составе Интернационального легиона.

Эксперт предположил, какая судьба ждет путина и его окружение, ответственное за военные преступления в Украине.

"Не уверен, что российское руководство понесет международную ответственность. Но надеюсь, что военно-политическая верхушка рф будет осуждена в самой россии россиянами и будет выдана международному трибуналу для суда", — заявил Нэнси.

Внутренняя ситуация в россии после завершения войны, по словам американского офицера, будет зависеть от того, кто будет у власти.

"Все будет зависеть от того, что будет с путинским режимом, кто придет после него. Если путин физически выживет, его режим направит агрессию внутрь на тех, кого будет считать предателями и пятой колонной, из-за которой он проиграл войну. Надеюсь, у него не останется сил воевать наружу, с кем-то из соседей. Надеюсь, что на украинско-российской границе будет мощная зона безопасности, а российские солдаты больше не смогут пересечь ее", — считает военный.

Также Нэнси прокомментировал возможность ударов ВСУ по территории рф с помощью американского вооружения.

"Но я был на российской границе, выстрелить туда нет проблем. Байдену нужны гарантии, что украинцы не будут бить по главным российским городам. Ладно, Киев может гарантировать такое. Но это чепуха учитывая характер боевых действий. Чем быстрее закончится война, тем меньше будет причин бомбардировать цели в рф", — пояснил эксперт.

Напомним, министр обороны Алексей Резников назвал, сколько бойцов ВСУ гибнет ежедневно.

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