Российское командование столкнулось с нехваткой бойцов для пополнения подразделений в Украине.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. В частности, отмечается, что российские подразделения, которые понесли большие потери в россии, все труднее пополнять новыми солдатами, так как большинство из них видит отправку в Украину как «путевку в один конец».

«Противнику все труднее пополнять подразделения, понесшие потери в результате ведения войны на территории Украины. Проблему комплектования захватчики пытаются решить за счет обещаний благоприятных финансовых условий и введение краткосрочных контрактов на прохождение военной службы. Подобные контракты сами оккупанты называют "в один конец"», - рассказали в Генштабе.

Также в сводке сообщается, что сейчас враг готовится к возобновлению наступления на Славянск. Россияне обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Красная Поляна, Новая Дмитровка, Грушуваха и Дубровно.

Кроме того, россияне продолжают штурм Северодонецка, не оставляя попыток взять город под полный контроль.

«Бои продолжаются. Противник совершал обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Тошковка, Золотое и Горное. На Бахмутском направлении вражеская огневая активность фиксировалась недалеко от Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского», - сообщили в Генштабе.

Напомним, в СБУ раскрыли, какую судьбу оккупанты готовили жителям Киевщины.

Как сообщала Politeka, в разведке выяснили, насколько долго россия сможет продолжать бои.

Также Politeka писала, что сбежавшие из-под Киева на восток оккупанты взвыли от плохих условий, перехват.