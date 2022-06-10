Оккупанты, которые сбежали из-под Киева и были переброшены на восток Украины жалуются своим родственникам на плохие условия жизни. Как оказалось, вместо домов богатых украинцев, теперь им приходится жить в окопах. Об этом стало известно из нового перехвата СБУ телефонных звонков оккупантов.

Так, в одном из разговоров, российский командир танка, который со своим подразделением находится в Донецкой области, на вопрос жены о боевом духе отвечает: "…уже ни у кого не боевое (настроение – прим.). Все уже зае*ало здесь всех". Ведь долгое время они живут в лесу, без условий: "...мы живем, как бомжи. У меня уже пятый уровень бомжа".

"Очевидно, оккупанты предпочитают "воевать" с мирными жителями в их домах, чтобы комфортно проживать и удобно грабить. А наши защитники быстро переселили их к комарам и клещам. Но вскоре такие природные условия могут измениться для захватчиков до уровня удобрения в украинской земле", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, Виталий Ким сообщил украинцам радостную новость, что произошло: "До этого мы не...".

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