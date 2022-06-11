Вооруженные силы Украины уничтожили еще двух российских генералов. Один из них отвечал за так называемый "референдум" в Херсоне. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".
"Старая Збурьевка, Херсонская область. Десятки убитых и раненых, накрытие, в том числе там погибли два генерала – один армейский и один ФСБ-шный, причем тот, который отвечал за организацию "референдума" в Херсонской области", - отметил он. По его словам, имена этих генералов уточняются.
Кроме этого, как рассказал Арестович, впервые в Украине подтвердили наличие арабских наемников, скорее всего, из Сирии, в составе армии рф. ВСУ их накрыла, более 200 человек убиты. Как выразился Арестович, у наемников был "экспресс-тур" в Украину. Также Арестович сообщил, что разведгруппу полка Кадырова "Ахмат" наш спецназ в Северодонецке уделал сегодня "в ноль".
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