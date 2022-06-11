Американцы вынуждены платить "путинский налог" на топливо и продукты питания, заявил президент США Джо Байден выступая с речью после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. "Мы никогда не видели ничего подобного путинскому налогу сразу на еду и бензин", — сказал он.

При этом, по его словам, США смогут бороться с инфляцией "с позиции силы, как ни одна другая страна в мире". "Я понимаю, инфляция – это подлинный вызов для американских семей. Сегодняшний отчет по инфляции подтверждает то, что Америка уже знает — путинский рост цен сильно бьет по Америке: цены на газ у АЗС, энергоносители и продукты питания составляют половину ежемесячного роста цен в мае", — отметил Байден.

Так он прокомментировал доклад Минтруда США, согласно которому потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года. "Я делаю все, что в моих силах, чтобы притупить путинский рост цен и снизить стоимость газа и продуктов питания", — подытожил президент США.

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