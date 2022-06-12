Бывший вице-президент российского «Газпромбанка» отправился воевать на стороне Украины и обратился к россиянам.

Об этом сообщается в Телеграм канале легиона «Свобода России», в котором воюют россияне, поддерживающие Украину и выступающие против путинского режима.

Как стало известно, в их ряды вступил и бывший топ-чиновник одного из крупнейших универсальных банков России «Газпромбанка» Игорь Волобуев.

«Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев вступил в легион "Свобода России". Наше дело правое! Путин будет уничтожен! Победа будет за нами», - написали бойцы легиона.

Они также опубликовали кадры, на которых можно увидеть, как Волобуев тренируется стрелять вместе с другими новобранцами. У бывшего вице-президента банка поинтересовались, как он себя чувствует сейчас.

«Мечты сбываются. Я теперь служу в легионе "Свобода России". Парни из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной демократической страной, присоединяйтесь», - обратился Волобуев к россиянам.

Известно, что Волобуев родился в Ахтырке Сумской области. После начала полномасштабной войны он вернулся из России в Украину. Сначала он вступил в подразделение теробороны, однако сейчас решил пойти дальше.

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