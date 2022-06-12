Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он предложил задуматься о том, что может произойти, если россия «вдруг победит».

«Добавляем к полутора миллионам российской армии 500 тыс. украинской – мобилизованных. Как украинцы воюют – все убедились? Все знают, что Российская Федерация не выиграла ни одной войны за несколько лет без украинцев. Только – одну войну с Грузией. Так вот, и все это поедет в Европу», - предупредил Арестович.

Он отметил, что большинство европейских стран не могут похвастаться сильными армиями. В связи с этим Арестович поинтересовался, где Европа вместе с НАТО планирует останавливать россию в случае насильственного присоединения к ней Украины и Беларуси.

«Это уже прямые их интересы», - подчеркнул советник главы ОП.

По мнению Арестовича, страны Балтии, Великобритания, США и Канада осознают всю опасность ситуации и делают все для помощи Украине.

«Эстония отдала 30% своих боевых возможностей Украине, потому что понимают, что каждый подбитый здесь танк – это танк, не приехавший в Эстонию. Мы своей кровью останавливаем танки, которые пойдут в Европу. Пойдут, все уже убедились, что они не остановятся», - пояснил советник главы ОП.

Он также заверил страны, которые думают, что война в Украине их не касается, в том, что все не разрешится само собой.

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