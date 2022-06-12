О том, как развязанная война «добьет» кремлевского диктатора, рассказал в колонке для издания Time американский адмирал Джеймс Ставридис.
Он сравнил нынешнюю войну россии с Украиной с американской военной кампанией во Вьетнаме. Как пояснил Ставридис, тогда Вашингтон предполагал, что получит молниеносную победу, однако вместо этого получил затяжную тяжелую войну с проигрышем в конце.
«Вот только Россия сейчас в худшей ситуации, чем когда-то США. Местное население во Вьетнаме нередко приветствовало американцев, в Украине Россию ненавидят», - рассказал американский адмирал.
Он отметил, что на сегодняшний день Украина получает оружие от десятков стран, а во время войны во Вьетнаме его поддерживал только СССР, который сам не мог похвастаться богатством. А у главных партнеров Украины достаточно средств для того, чтобы помощь Киеву не становилась для них «финансовым бременем».
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
Подоляк раскрыл пять реальных целей российских оккупантов в Украине и показал фото: "Забудьте о..."
Потери среди ВСУ: Арестович назвал, сколько военных уже отдали свои жизни за Украину
В Китае сделали заявление о помощи россии и возможности еще одной войны: "Если кто-то посмеет..."
"Придется пожалеть": между двумя странами НАТО назревает военный конфликт, сделано заявление
«Все это предпосылки для того, что и для Путина эта кампания закончится позорным поражением – только быстрее, чем это было для США во Вьетнаме», - уверен Ставридис.
Напомним, в ГБР рассказали о нардепах-предателях.
Как сообщала Politeka, стало известно, когда Украина получит от Германии новейшее оружие.
Также Politeka писала, что Подоляк раскрыл, как Украина готовилась к вторжению.