О том, как развязанная война «добьет» кремлевского диктатора, рассказал в колонке для издания Time американский адмирал Джеймс Ставридис.

Он сравнил нынешнюю войну россии с Украиной с американской военной кампанией во Вьетнаме. Как пояснил Ставридис, тогда Вашингтон предполагал, что получит молниеносную победу, однако вместо этого получил затяжную тяжелую войну с проигрышем в конце.

«Вот только Россия сейчас в худшей ситуации, чем когда-то США. Местное население во Вьетнаме нередко приветствовало американцев, в Украине Россию ненавидят», - рассказал американский адмирал.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина получает оружие от десятков стран, а во время войны во Вьетнаме его поддерживал только СССР, который сам не мог похвастаться богатством. А у главных партнеров Украины достаточно средств для того, чтобы помощь Киеву не становилась для них «финансовым бременем».

«Все это предпосылки для того, что и для Путина эта кампания закончится позорным поражением – только быстрее, чем это было для США во Вьетнаме», - уверен Ставридис.

Напомним, в ГБР рассказали о нардепах-предателях.

Как сообщала Politeka, стало известно, когда Украина получит от Германии новейшее оружие.

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