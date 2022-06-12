Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 12 июня.
Так, на Северском направлении враг обеспечил усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В Белгородской и Курской областях рф продлено действие повышенного уровня террористической угрозы. Противник постоянно атакует минометным огнем позиции ВСУ в приграничных районах.
В это время в приграничных районах республики беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертывание дополнительных средств радиоэлектронной борьбы.
Как сообщают в Генштабе, на Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Чтобы сковать действия ВСУ, враг осуществляет систематическое огневое влияние на позиции наших подразделений.
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"Украинские воины отбили наступление в районе населенного пункта Врубовка. Также противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Николаевка. Получил решительный отпор и отошел. Вражеский штурм в районе Васильевки наши защитники успешно отбили. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции", — сказано в сообщении.
Всего за минувшие сутки потери противника составили 10 танков, 16 боевых бронированных машин, 7 БПЛА, более 10 единиц автомобильной техники и до 150 человек живой силы.
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