В Офисе президента Украиины не исключают, что белорусские войска все же могут вторгнуться в Украину.

Так советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью белорусскому оппозиционному изданию «Зеркало» заявил, что если Беларусь зайдет в Украину, она увидит «что такое массовая гибель военнослужащих».

«Мы предполагаем разные сценарии, наша разведка активно работает в том числе на белорусском направлении. Мы отслеживает все перемещения, инициативы, учения, раздачу оружия охотникам. Сейчас мы исходим из самого пессимистичного сценария и к нему готовимся, резервируем силы и проводим оценку наших возможностей», - сообщил Подоляк о подоготовке Украины к тому, чтобы быть готовой нанести максимальный и молниеносный ущерб любой другой армии, кроме российской».

Подоляк также предположил, что в случае вторжения президент Лукашенко ощутит на себе давление общества.

«Если неадекватность у политического руководства Беларуси победит, то это будет очень короткий период, когда общество от шока перейдет к активным действиям», - предположил Подоляк.

Напомним, Подоляк также рассказал, что Беларусь предоставит россии в полном объеме свою инфраструктуру для вторжения в Украину.

Сам Лукашенко на днях пригрозил наступлением на запад Украины.

Также сообщалось, что Беларусь стягивает технику, проводит ротацию и снимает с хранения танки - раскрыты цели Лукашенко.