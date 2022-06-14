Так советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью белорусскому оппозиционному изданию «Зеркало» заявил, что если Беларусь зайдет в Украину, она увидит «что такое массовая гибель военнослужащих».
«Мы предполагаем разные сценарии, наша разведка активно работает в том числе на белорусском направлении. Мы отслеживает все перемещения, инициативы, учения, раздачу оружия охотникам. Сейчас мы исходим из самого пессимистичного сценария и к нему готовимся, резервируем силы и проводим оценку наших возможностей», - сообщил Подоляк о подоготовке Украины к тому, чтобы быть готовой нанести максимальный и молниеносный ущерб любой другой армии, кроме российской».
Подоляк также предположил, что в случае вторжения президент Лукашенко ощутит на себе давление общества.
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«Если неадекватность у политического руководства Беларуси победит, то это будет очень короткий период, когда общество от шока перейдет к активным действиям», - предположил Подоляк.
Напомним, Подоляк также рассказал, что Беларусь предоставит россии в полном объеме свою инфраструктуру для вторжения в Украину.
Сам Лукашенко на днях пригрозил наступлением на запад Украины.
Также сообщалось, что Беларусь стягивает технику, проводит ротацию и снимает с хранения танки - раскрыты цели Лукашенко.