На республиканском семинаре-совещании 10 июня александр лукашенко заявил, что Запад якобы хочет "оттяпать" прилегающую к ним часть Украины, чтобы "выровнять фронт". Об этом сообщает издание Zerkalo.io.
"Они до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать", – бредит президент беларуси.
Лукашенко также добавил, что европейцы "перед этим не остановятся": "Зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг".
В утреннем сводке Генерального штаба ВСУ 11 июня сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
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До 18 июня текущего года были продлены сроки проведения проверки боевой готовности вооруженных сил республики беларусь, а до 8 июля — закрытие воздушного пространства над южной частью беларуси.
Также сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
Напомним, у армии рф в Украине возникли большие проблемы.
Как сообщала Politeka, оккупанты, бежавшие из-под Киева на восток, взвыли от плохих условий.
Также Politeka писала, что в разведке выяснили, насколько долго Россия сможет продолжать бои.