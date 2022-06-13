Советник главы ОП рассказал, какого именно и сколько вооружения требуется сейчас Украине.

Советник главы Офиса президента и представитель переговорной делегации Михаил Подоляк рассказал, что нужно для того, чтобы Украина победила россию и выбросила оккупационные войска за пределы страны. Так, по словам Подоляка, ВСУ нужны тысяча гаубиц калибра 155 мм, триста реактивных систем залпового огня, полтысячи танков, две тысячи единиц бронетехники и тысяча дронов. Об этом советник главы ОП написал в своем Twitter.

"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов. 15.06 в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения", - написал Подоляк.

Отметим, что в Брюсселе должна пройти встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, это так называемый "Рамштайн-3". Украина также получила приглашение поучаствовать в заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое состоится 15-16 июня в Брюсселе.

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:



1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.



Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022

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