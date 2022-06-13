Советник главы Офиса президента и представитель переговорной делегации Михаил Подоляк рассказал, что нужно для того, чтобы Украина победила россию и выбросила оккупационные войска за пределы страны. Так, по словам Подоляка, ВСУ нужны тысяча гаубиц калибра 155 мм, триста реактивных систем залпового огня, полтысячи танков, две тысячи единиц бронетехники и тысяча дронов. Об этом советник главы ОП написал в своем Twitter.
"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов. 15.06 в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения", - написал Подоляк.
Отметим, что в Брюсселе должна пройти встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, это так называемый "Рамштайн-3". Украина также получила приглашение поучаствовать в заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое состоится 15-16 июня в Брюсселе.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
"Это вам не Монатик, Потап, Винник": Даниэль Салем показал, как проходят его будни на фронте
"Превратимся в Израиль": эксперт раскрыл тяжелую ситуацию на Харьковщине и почему не атакуем рф в ответ
"Какие красивые девочки": Никитюк в честь праздника показала себя и маму-красотку в вышиванке
Мобилизация женщин в Украине: в СНБО сделали важное заявление, какая ситуация на самом деле
Напомним, Враг с новой силой обстреливает Днепропетровщину, есть жертвы: организована эвакуация.
Как сообщала Politeka, В Офисе президента рассказали о подлости со стороны Беларуси: "Мы не ожидали…".
Также Politeka писала, что Путин потеряет возможность финансировать войну, крах экономики рф неизбежен: названа главная причина.