В россии пробили очередное дно – пенсионерам вручили "продуктовые наборы" от путина. "Подарки" приурочили ко дню россии, который отмечали 12 июня. Собственно, какая страна, такие и подарки – гнилой лимон, консервы без опознавательной этикетки и крупа с живыми червяками.
Видео "распаковки" продуктового набора опубликовали в YouTube, а также оно разошлось по телеграмм-каналам. В ролике женщина показывает, какой "продуктовый набор" получила ее мама-пенсионерка по случаю дню россии.
"Нашей бабуле выдали подарочек ко дню России. Лимончик, сахарочек, какая-то консерва, горох, макарошки и овсяночка. Пожилым людям это очень даже полезно", - говорит женщина за кадром, разбирая набор.
Женщина обратила внимание, что лимон наполовину сгнил и покрылся плесенью, а в крупе живут червячки, еще и активно двигаются. "Вот это подарочек! Пенсионеры кашку сразу с мяском будут кушать", - иронизирует россиянка.
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