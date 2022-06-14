Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, возможен ли в будущем длительный мир с россией. Об этом он сообщил во время онлайн-пресс-конференции для представителей СМИ Дании.
"Это зависит от российской стороны: видят ли они для себя цивилизованное развитие в будущем или хотят быть просто отдельным небольшим государством... без соединения с открытым миром, свободным миром. Это их решение", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина с точки зрения безопасности должна быть готовой к любому моменту, к любому вторжению.
"Поэтому и строить наше государство и отстраивать безопасную часть нашего государства мы будем именно на таких началах и принципах. Быть готовыми всегда к риску вторжения с российской стороны", - подчеркнул глава государства.
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Ранее президент Зеленский заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров с Россией, но при условии, что противник действительно захочет положить конец войне.
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