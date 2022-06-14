Об этом в эфире телемарафона рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Она заявила, что странам Запада нужно значительно увеличить объемы и скорость предоставляемой Украине военной помощи.
Маляр подчеркнула, что в данный момент у украинских военных попросту не хватает вооружения для отбрасывания оккупантов. А уже обещанная помощь от партнеров поступает слишком медленно.
Замминистра подчеркнула, что эта ситуация прямо сейчас влияет на исход войны.
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«Сколько усилий не прилагала бы Украина, но без помощи Запада мы не сможем выиграть войну. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили всего 10 процентов», - рассказала Маляр.
По ее словам, на сегодняшний день защитники Украины могут тратить около 6 тысяч снарядов в день и не больше. В то же время, российские оккупанты способны запускать по Украине примерно в десять раз больше снарядов.
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