Об этом в эфире телемарафона рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Она заявила, что странам Запада нужно значительно увеличить объемы и скорость предоставляемой Украине военной помощи.

Маляр подчеркнула, что в данный момент у украинских военных попросту не хватает вооружения для отбрасывания оккупантов. А уже обещанная помощь от партнеров поступает слишком медленно.

Замминистра подчеркнула, что эта ситуация прямо сейчас влияет на исход войны.

«Сколько усилий не прилагала бы Украина, но без помощи Запада мы не сможем выиграть войну. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили всего 10 процентов», - рассказала Маляр.

По ее словам, на сегодняшний день защитники Украины могут тратить около 6 тысяч снарядов в день и не больше. В то же время, российские оккупанты способны запускать по Украине примерно в десять раз больше снарядов.

Напомним, Зеленский рассказал, можно ли надеяться в будущем на длительный мир с россией.

Как сообщала Politeka, Арестович пояснил, почему Навальный опаснее для Украины, чем путин.

Также Politeka писала, что эксперты объяснили, для чего россия обстреливает Донецк.