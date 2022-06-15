Президент рф владимир путин способен понять только язык силы, однако Запад продолжает питать иллюзии на его счет.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в новом эфире с Марком Фейгиным. По его словам, остановить российского диктатора можно только путем жесткого отпора на поле боя.

«Единственный способ остановить Путина - набить ему морду на поле боя. Отпинать так, чтобы он не мог подняться. Запад этого не понимает», - считает Арестович.

Он отметил, что глава МИД Великобритании Элизабет Трасс ранее попыталась привлечь внимание мировой общественности к этому нюансу.

«Она сказала: "Мы совершили ошибку, поверив, что геоэкономика изменит геополитику". Но они продолжают делать эту ошибку», - подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что не до конца верит в высокую эффективность экономических санкций для противостояния россии. По словам Арестовича, сейчас, когда украинская армия получила новые боеприпасы, особенно хорошо видно, что она способна «набивать морды».

«Мы выносим все, что движется, куда достаем», - рассказал советник главы ОП.

Напомним, Зеленский рассказал, можно ли надеяться в будущем на длительный мир с россией.

Как сообщала Politeka, Арестович пояснил, почему Навальный опаснее для Украины, чем путин.

Также Politeka писала, что эксперты объяснили, для чего россия обстреливает Донецк.