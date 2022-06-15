Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина будет делать с полученным от Запада вооружением.

В своем новом интервью для датских СМИ президент Украины сделал важное уточнение насчет того, как Украина планирует использовать оружие, полученное от своих западных партнеров.

Так, Зеленский подчеркнул, что дальнобойная артиллерия нужна нашей стране для того, чтобы сохранять жизни наших защитников, а не обстреливать территорию россии.

Зеленский наглядно показал, в чем отличие украинцев от россиян.

«Нас не интересуют обстрелы гражданских людей. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные здоровые люди. Это оружие необходимо нам, чтобы освободить нашу страну», - подчеркнул президент.

Он рассказал, что на фронте есть участки, где расстояние между украинскими и российскими войсками превышает 100 километров. Именно в таких случаях ВСУ нужна дальнобойная артиллерия.

«Мы не можем просто отдавать человеческий ресурс. Потому что для меня лично это не ресурс, это живые люди. И поэтому я хочу, чтобы они воевали, но вернулись домой», - добавил президент.

Напомним, Зеленский рассказал, можно ли надеяться в будущем на длительный мир с россией.

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