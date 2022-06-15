Президент рф владимир путин пока так и не отказался от своих планов в отношении Украины.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Колин Кол, сообщает Reuters.

По его словам, путин до сих пор не отказался от планов захватить всю территорию Украины или, по крайней мере, ее большую часть. При этом тактические цели россии в войне все-таки стали менее масштабными.

«Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. При этом я не думаю, что он может достичь этих целей», - заявил Кол.

Кроме того, замминистра обороны сообщил, что США будут передавать Украине разведданные для нанесения ударов с помощью реактивных систем залпового огня, которые Киев получает от Запада.

Представитель американского оборонного ведомства уточнил, что это вооружение позволит Украине использовать высокоточные припасы большой мощности. По эффективности его применение можно сравнить с последствиями авиаударов.

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