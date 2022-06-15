Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию Bild резко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца. По словам советника, канцлер несет ответственность за гибель украинских детей и солдат, так как именно он тормозит поставки тяжелого вооружения в Украину.
"Господин Шольц, вы несете ответственность за наших погибших солдат и мирных жителей. Каждый день погибают дети, каждый день мы теряем 100 солдат, потому что вы не даете нам тяжелого оружия. Украинская армия сильна, мы могли бы разгромить россиян и вытеснить их из нашей страны, но нам нужно оружие", - заявил Арестович.
По его словам, чтобы выиграть войну с российской армией, нам нужна дальнобойная артиллерия, системы залпового огня, танки, БТР и беспилотники.
"Когда Запад дал нам 120 единиц дальнобойной артиллерии, ситуация на фронте сразу изменилась. За три дня русские потеряли скорость наступления", - указал советник.
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Арестович также добавил, что, если россии удастся захватить Донбасс, она не остановится и возобновит попытки захватить Киев.
"Если мы не увеличим нашу боевую мощь, мы будем отброшены назад, и враг оккупирует новые территории. Русские возьмут у нас больше зерна. Умрет больше людей. Это большая континентальная война, это большая стратегия. Ключом к решению этой проблемы является тяжелое вооружение Запада. Это единственное решение", - подытожил Арестович.
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