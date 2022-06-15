Вооруженные силы Украины ударили по вражескому складу боеприпасов и центру ремонта военной техники в Новой Каховке. Об этом рассказал советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире всеукраинского телемарафона вечером, 14 июня.

"Наши Вооруженные силы очень точечно и целенаправленно ударили по складу боеприпасов и центра ремонта военной техники, что находился в Новой Каховке в одном из промышленных районов. И туда прилетело очень четко. Детонировало с обеда. И вот до позднего вечера происходила детонация снарядов на этом складе", – сообщил он.

Описывая в целом ситуацию в регионе Хлань отметил, что вторую неделю на Херсонщине украинские войска имеют тактические успехи.

"Мы имеем плавный прогресс по всей линии фронта. И со стороны Николаевского направления, и со стороны Криворожского. Оккупанты все же пытаются наступать, наносят массированный, но хаотичный огонь, поэтому выстрелы летят в жилые дома... Наши ВСУ дают четкие, направленные ударные действия, которые вычищают противника с их позиций, с их пресловутых линий обороны, которыми они хвастались – заливали три уровня защиты, бетонные ограждения и др. Но наши войска имеют успехи, которые должны перерасти в контрнаступление", - сказал Хлань.

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