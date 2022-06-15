Всем абсолютно понятна позиция Великобритании, Польши и стран Балтии. Это друзья Украины, которые будут с нами до победы и даже после.

Об этом в своем блоге пишет "Вартовий Одеси" Сергей Варламов.

"С Западной Европой сложнее. С одной стороны, она несёт финансовые и имиджевые потери из-за политики путина. С другой, боится испортить с ним отношения.

Также на позицию германо-французского флюгера, влияет два фактора:

1. Военные успехи Украины. Вся значимая поддержка Украины со стороны ЕС была в моменты нашей силы, а не слабости.

Московия сносит с лица земли город Марии? - ЕС выражает озабоченность и сожаление. Украина выгоняет оккупантов из Киева и Харькова? - ЕС ужесточает санкции и отправляет оружие.

2. Страх перед Балто-Черноморским союзом. Макрон, Шольц и Драги, боятся создания Интермариума в противовес россии.

Штаты всё время водили их за нос. Намерения Байдена были туманны и всем казалось, что баланс сил в Европе останется прежним. Германия и Франция продолжат традицию договорняков с россией. Втюхают Украине какой-нибудь "минск-3" и всё будет в порядке.

Интермариум казался великобританской утопией, которой не суждено сбыться. А Украине планировали предложить кандидата на членство в ЕС в обмен на территориальные уступки и капитуляцию.

Ну а вчера США заявили, что поддерживают объединение Британии, Польши, Украины и стран Балтии в отдельный союз. А значит маски сброшены. Все карты на столе.

Англосаксы мастерски выносят Китай и московию на помойку истории. А европейских выскочек вынуждают разорвать с ними отношения, плюс финансировать и вооружать будущий конкурентный проект - Интермариум", - рассуждает Сергей Варламов.

Напомним, надавно сообщалось, что Соединенные Штаты поддерживают объединение Британии, Польши, Украины и стран Балтии в отдельный союз для усиления оборонного потенциала. Об этом заявила постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит.

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