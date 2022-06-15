Украинские военные готовы нанести удар по Керченскому мосту, как только получат от Запада новое вооружение.

Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью «Радио Свобода».

Он сообщил, что после получения новой порции военной помощи от западных союзников Украина будет рассматривать мост, соединяющий оккупированный Крым с россией, как одну из своих основных целей.

«Это не является секретом ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», - заявил генерал-майор.

Он пояснил, что это крайне необходимо для того, чтобы лишить россиян основного пути подтягивания резервов.

«Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника», - считает Марченко.

Он также отметил, что после приближения Украины многие крымчане достанут украинские флаги.

Стоит отметить, что с самого начала войны россия использует Керченский мост для переброски войск и техники с захваченной территории Крыма на юг Украины.

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