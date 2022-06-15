Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в россии отказались от попыток легализировать оккупированные территории Украины так называемыми "референдумами". В то же время, там скорее всего выберут путь прямо аннексии захваченных регионов. Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.

По словам секретаря СНБО, россия, вероятно, не будет проводить псевдореферендумы на временно оккупированных территориях. Ранее это была ширма для легитимизации незаконного присоединения регионов. А теперь рф начнет назначать россиян в так называемые администрации. Таким образом, агрессор даже не попытается легитимизировать свои действия.

"Это классическая форма. Сначала взять помощь тех предателей, которые согласились на определенный период времени возглавлять органы, но теперь РФ срывает все маски и ставит россиян на управление теми территориями, которые захвачены. Это еще раз говорит о том, что они не будут, вероятно, проводить "референдумы", а будут просто россиян назначать на должности", — сообщил Данилов.

По словам секретаря СНБО, такими действиями рф отказывается даже от попыток легитимизировать оккупацию. Она просто собирается открыто аннексировать территории.

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