В ходе брифинга президент Украины рассказал, о чем говорил 16 июня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Италии Марио Драги во время их визита в Украину.

«Наши переговоры доказали еще раз, что наша главная сила и наиболее эффективное оружие – это объединение. Объединение, от которого зависит все остальное», - заявил Зеленский.

Он отметил, что участники переговоров «вполне понимали друг друга», обсуждая усиление обороны Украины.

«И я благодарен партнерам за соответствующие шаги, которые были согласованы сегодня. Говорили о скоординированности наших подходов к экономической поддержке Украины и в послевоенном восстановлении. Проанализировали наши общие возможности для противодействия продовольственному кризису, который спровоцировала Россия», - рассказал Зеленский.

По словам президента Украины, также обсуждались новые санкционные меры Евросоюза, необходимые для усиления давления на россию.

Кроме того, на пресс-конференции президент франции Макрон заявил, что Европа не планирует давить на Украину в плане уступок россии. Он признал, что выступает за диалог, однако подчеркнул, что он должен вестись на условиях Украины.

«Условия переговоров должны быть определены Украиной. Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не станут требовать от Украины условий», - заявил политик.

Напомним, Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина".

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