В ходе брифинга президент Украины рассказал, о чем говорил 16 июня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром Италии Марио Драги во время их визита в Украину.
«Наши переговоры доказали еще раз, что наша главная сила и наиболее эффективное оружие – это объединение. Объединение, от которого зависит все остальное», - заявил Зеленский.
Он отметил, что участники переговоров «вполне понимали друг друга», обсуждая усиление обороны Украины.
«И я благодарен партнерам за соответствующие шаги, которые были согласованы сегодня. Говорили о скоординированности наших подходов к экономической поддержке Украины и в послевоенном восстановлении. Проанализировали наши общие возможности для противодействия продовольственному кризису, который спровоцировала Россия», - рассказал Зеленский.
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По словам президента Украины, также обсуждались новые санкционные меры Евросоюза, необходимые для усиления давления на россию.
Кроме того, на пресс-конференции президент франции Макрон заявил, что Европа не планирует давить на Украину в плане уступок россии. Он признал, что выступает за диалог, однако подчеркнул, что он должен вестись на условиях Украины.
«Условия переговоров должны быть определены Украиной. Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не станут требовать от Украины условий», - заявил политик.
Напомним, Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина".
Как сообщала Politeka, Маляр предупредила о самом опасном оружии, которое оккупанты используют в Украине.
Также Politeka писала, что в США раскрыли огромные цифры потерь российской техники.