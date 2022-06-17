Украинский фотограф Ян Долгоносов поделился на своей странице в Фейсбук красноречивыми кадрами.
16 июня в Украину с визитом прибыли президенты Франции и Румынии, канцлер Германии, а также премьер-министр Италии. По итогам встречи иностранные лидеры и Владимир Зеленский выступили вместе на брифинге под открытым небом.
Как рассказал Доброносов, в какой-то момент их выступления в небе послышался гул. Фотографу удалось запечатлеть реакции Шольца, Макрона, а также Зеленского. На фото можно заметить, что иностранные лидеры смотрели в небо с опаской, в то время как Зеленский никак не отреагировал на происходящее.
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«Во время пресс-конференции появился какой-то гул в небе. Реакция президентов», - подписал фото Добросонов.
Украинцы тут же принялись комментировать фото.
«Дайте Шольцу каску (ту что приехала (должна приехать) как помощь)», «Это работала поставленная немецкая ПВО», «Наш и глазом не моргнул», «Может теперь что-то дойдет», «Все норм то "лице путіна"», - пишут люди.
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