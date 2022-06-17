Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев квазигосударственными территориями так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он заявилв прямо выступая на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии путина.

По словам Токаева, Казахстан не признает независимость этих образований.

Токаев добавил, в Казахстане сложилось открытое общество, в котором высказывают разные мнения о российской «спецоперации» в Украине.

Токаев отметил, что существует противоречие между двумя принципами — территориальной целостностью государств и правом наций на самоопределение.

"Президент Казахстана и диктатор Токаев сидел у путина сегодня, когда он выступал. Он послушал полуторачасовой спич кашляющего пуйла, а затем заявил, что Казахстан не планирует признавать так называемые "ЛДНР" и назвал их «квазигосударствами». Токаев снова публично унизил путина. У него в гостях", - комментирует украинский активист Сергей Стерненко.

Напомним, "А почему шапочку из фольги не надел?": путин оконфузился выступлением на российском экономическом форуме.

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