Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев квазигосударственными территориями так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Об этом он заявилв прямо выступая на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии путина.
По словам Токаева, Казахстан не признает независимость этих образований.
Токаев добавил, в Казахстане сложилось открытое общество, в котором высказывают разные мнения о российской «спецоперации» в Украине.
Токаев отметил, что существует противоречие между двумя принципами — территориальной целостностью государств и правом наций на самоопределение.
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"Президент Казахстана и диктатор Токаев сидел у путина сегодня, когда он выступал. Он послушал полуторачасовой спич кашляющего пуйла, а затем заявил, что Казахстан не планирует признавать так называемые "ЛДНР" и назвал их «квазигосударствами». Токаев снова публично унизил путина. У него в гостях", - комментирует украинский активист Сергей Стерненко.
Напомним, "А почему шапочку из фольги не надел?": путин оконфузился выступлением на российском экономическом форуме.
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