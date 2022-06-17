Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель нашла неожиданную причину неспровоцированной агрессии россии против Украины. Так, бывшая глава немецкого правительства считает, что ее отставка с поста могла повлиять на решение путина напасть на Украину 24 февраля. Такое мнение она высказала в интервью изданию RND.

"Возможно, поспособствовала моя отставка, как и выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и упадок в исполнении Минских договоренностей", – предположила Меркель.

Она признала, что в течение последнего года пребывания на посту попытки разрешить конфликт не имели результата. В этом же интервью Меркель не исключила, что может снова стать посредником урегулирования боевых действий между Украиной и россией.

Отметим, что ранее Ангела Меркель заявляла, что не считает себя виновной в широкомасштабной агрессии россии. Однако экс-канцлер признала, что ей "не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить это".

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