Сейчас у Беларуси нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы пойти в контрнаступление на Украину. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Мы на сегодня не видим, что там есть способности, там есть силы. Да, там происходит обучение, определенные процессы. Но еще раз подчеркиваю: наша разведка пристально следит за всеми этими процессами. Мы владеем информацией, что происходит на территории Беларуси. Мы не видим таких угроз, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы предпринять такое контрнаступление, которое состоялось 24 февраля".

Данилов заметил, что Лукашенко находится под большим влиянием Российской Федерации.

"Россия уже фактически политически оккупировала Беларусь. И говорить о том, что это свободная страна, – это большое, скажем так, предположение. Мы сознательны тому, что происходит на этой территории. Знаем о тех средствах поражения, которые на сегодня там сконцентрированы. Именно поэтому был доклад наших разведок по этому вопросу, доклад главнокомандующего, насколько он видит угрозу с этой стороны. Этот вопрос находится под постоянным контролем нашего президента. Все, что происходит на территории Беларуси, мы на сегодня понимаем", - добавил он.

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