Некоторые иностранные лидеры намекали или прямо предлагали Украине прекратить сопротивляться России, ведь война и блокировка портов мешает им получать зерно из Украины.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для Foreign Affairs.

Он отметил, что речь идет о главах государств Азии, Африки и Ближнего Востока.

"Я разговаривал с некоторыми лицами, принимающими решения в африканских, арабских и азиатских странах. Некоторые из них начинали беседу с заявлений о поддержке, прежде чем сделать резкий поворот, вежливо предложив нам просто прекратить сопротивление", – сообщил Кулеба.

Также эти лидеры заявляли, что хотят, чтобы зерно, застрявшее в портах Украины, как можно быстрее экспортировалось, для чего готовы принести в жертву независимость Украины.

Кулеба добавил, что если Украина проиграет, то количество гуманитарных кризисов в мире увеличится, поэтому мирные инициативы с неприемлемыми условиями не вариант решения. Решить вопрос можно помогая Украине победить и делать это не только поставками оружия, но и усилением санкционного давления.

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