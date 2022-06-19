Черноморский порт в Новороссийские (рф) снизил темпы отгрузки казахской нефти и может периодически полностью останавливать.

Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Сообщается, что в акватории порта проводятся работы по обезвреживанию торпед и мин времен Второй мировой войны. По данным, рядом с отгрузочными устройствами Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) якобы выявлено около 50 опасных объектов.

Предполагается, что как минимум до конца июня отгрузка казахстанской нефти может идти с перебоями.

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что временная приостановка отгрузки нефти с двух выносных причальных устройств не скажется на экспорте, поскольку до середины лета месторождение Кашаган также находится на плановом ремонте. По его словам, для транзита нынешних объемов достаточно одного такого устройства.

Отметим, сообщение о снижении темпов отгрузки казахстанской нефти появилось после того, как президент страны Касым Жомарт Токаев выступил с серией резкий заявлений на Петербургском международном экономическом форуме.

Так, Токаев назвал квазигосударственными территориями так называемые "ДНР" и "ЛНР". И заявил, что Казахстан не собирается их признавать.

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