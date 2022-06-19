Об этом рассказал в своем Твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он обратил внимание на то, как российская пропаганда освещает известия об учениях украинских военных, которые проходят за рубежом. По мнению Подоляка, такое внимание к этой теме со стороны россиян объясняется просто.

«Российские пропагандисты переживают, что защитники Украины будут учиться за границей перед тем, как отправиться на фронт. Все потому, что для украинского государства жизнь гражданина является самой высокой ценностью. Российские мобилизованные нигде не учатся, их сразу отправляют пушечным мясом насмерть», - пояснил советник главы ОП.

Как известно, во время своего визита в Киев 17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине организовать учебную программу для военных. По его задумке, в рамках этой программы за рубежом могли бы обучаться до 10 тысяч солдат каждые 120 дней.

Напомним, Литва значительно отрезала Калининград от россии: "Теперь только по морю".

Как сообщала Politeka, пытался вступить в ВСУ, чтобы перейти к врагу: о планах предателя детально сообщили в СБУ.

Также Politeka писала, что генерал Маломуж объяснил, почему Беларусь не вторгнется в Украину.