О том, почему такие риски далеки от реальности, рассказал в интервью Obozrevatel руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

По его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время не решится на открытое участие в войне против Украины. При этом он может содействовать россии, предоставляя оккупантам свои плацдармы и аэродромы.

По мнению Маломужа, такое поведение Лукашенко объясняется отсутствием реальных успехов у россии в этой войне.

«Я знаю его лично. Он всегда лавирует, даже с путиным. Даже в ситуации полной подчиненности путину он просчитывает варианты. Он видит, что сейчас ситуация сложная, что Россия не смогла реализовать все сценарии в Украине», - рассказал генерал.

Он отметил, что сейчас президент Беларуси не уверен ни в победе россии, ни в своих кадровых военных.

«Наступательная стратегическая операция Лукашенко – это большой риск по двум причинам. Первая – он понимает, что путин может проиграть и, соответственно, он будет отвечать уже за прямую агрессию против Украины. Пока он соучастник. Вторая – Лукашенко полностью не уверен в своих военных, особенно в кадровых. Я не говорю о спецслужбах, которые подчинены КГБ», - рассказал Маломуж.

По его словам, разведданные показывают, что у служащих в армии беларусов сложилось крайне негативное отношение к войне против Украины.

«Поэтому большая часть армии может не выполнить приказ о массовых наступательных операциях, и это провал для Лукашенко», - подчеркнул генерал.

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