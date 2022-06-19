Литва запретила перевозку через свои территории подсанкционных товаров и технологий из россии в Калининградскую область.

Как передает BBC, запрет коснется почти половины поставляемой на эту территорию продукции. Прежде всего, это стройматериалы, цемент и металл.

Калининградская область – удаленный от основной части России регион – имеет сухопутные границы с Польшей и Литвой.

Однако после вторжения в Украину Евросоюз ограничил перевозку товаров через свои территории. Поставлять в Калининградскую область товары стране-агрессорке придется разве что морскими путями.

Напомним, Шольц оправдал решение Меркель не пускать Украину в НАТО.

Как сообщала Politeka, Кулеба рассказал о предложении иностранных лидеров.

Также Politeka писала, что в НАТО заговорили о помощи Украине с освобождением Донбасса.