Литва запретила перевозку через свои территории подсанкционных товаров и технологий из россии в Калининградскую область.
Как передает BBC, запрет коснется почти половины поставляемой на эту территорию продукции. Прежде всего, это стройматериалы, цемент и металл.
Калининградская область – удаленный от основной части России регион – имеет сухопутные границы с Польшей и Литвой.
Однако после вторжения в Украину Евросоюз ограничил перевозку товаров через свои территории. Поставлять в Калининградскую область товары стране-агрессорке придется разве что морскими путями.
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Напомним, Шольц оправдал решение Меркель не пускать Украину в НАТО.
Как сообщала Politeka, Кулеба рассказал о предложении иностранных лидеров.
Также Politeka писала, что в НАТО заговорили о помощи Украине с освобождением Донбасса.