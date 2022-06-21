Российские оккупанты будут пытаться взять Северодонецк под полный контроль, решающие бои за город будут происходить в течение ближайшей недели.

Об этом сообщается в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что российское руководство установило 26 июня как крайний срок для выхода войск рф до административной границы Луганской области.

Украинские источники подтвердили, что российские войска контролируют весь Северодонецк, за исключением промзоны "Азот", где продолжаются бои.

По мнению аналитиков ISW, отталкивание от определенных дат и временных сроков приведет к обострению боевых действий. Мечтая взять Северодонецк, оккупанты планируют движение на запад в сторону админграницы Луганщины.

Также сообщается, что российские оккупанты активизируют операции с целью перекрытия украинских коммуникаций вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы поддержать эскалацию в районе Северодонецк-Лисичанск.

Эксперты отмечают, что партизаны мешают россии укреплять контроль над оккупированными территориями и не позволяет российским властям публично поддержать их "присоединение".

Напомним, ВСУ приближаются к Херсону, эксперт назвал вероятные сроки освобождения.

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