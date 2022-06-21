Власти рф любят делать такой политический жест, который противоречит всей логике. Потому россия способна напасть на еще одну страну, которой в последнее время часто угрожает. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью на канале "Украина 24".
По его словам, российская федерация способна напасть на Литву. Страна-агрессор вполне способна на такой шаг. Власти рф будут потом вынуждать НАТО к каким-то активным действиям.
"Вот смотрите, Финляндия еще официально не подала заявку, а ее воздушное пространство нарушает российская авиация. И показывают, что, мол, будете в НАТО, то мы еще хуже сделаем. Точно также и здесь, страны Балтии, особенно Литва и Эстония, могут подвергаться провокационным действиям со стороны россии. Они даже способны напасть на Литву", – сказал эксперт Олег Жданов.
Стоит отметить, что недавно в Государственную думу россии внесен законопроект об отмене признания независимости Литвы. Такое решение там объясняют тем, что признание Литвы независимым государством противоречило конституции СССР.
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