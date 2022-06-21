Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в котором пригласил последнего посетить Украину.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и приют украинцев во время войны. Договорились развивать сотрудничество в сфере энергетики. Спасибо за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддерживает рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Напомним также, что британский полковник, предсказавший нападение рф, сказал, сколько может продолжаться война.

Как сообщала Politeka, Кремль поставил два задания перед Лукашенко.

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