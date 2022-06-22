Путинская армия провела несколько успешных наступлений в населенных пунктах юго-восточнее Северодонецка на Луганщине 21 июня и в ближайшие дни может перебросить силы, чтобы "угрожать Лисичанску". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Военные рф уже захватили Подлесное, Мирную Долину и Устиновку, а также части Белой Горы – все населенные пункты, расположенные на западном берегу Северского Донца в пределах 10 км от южной окраины Лисичанска.
Российские силы продолжают штурмовать населенные пункты вдоль трассы Лисичанск-Бахмут, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи.
"Российские силы, по-видимому, обеспечивают такое продвижение и, вероятно, атакуют окрестности Лисичанска в течение ближайшей недели. Но россиянам, вероятно, потребуются дальнейшие затяжные бои с ВСУ, подобные блокадным боям в Мариуполе и Северодонецке, чтобы захватить город", – утверждают в ISW.
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Наши защитники тем временем отбили атаки российских войск на юго-восточных окраинах Северодонецка в поселках Сиротино и Вороново. В ISW отмечают, что это должно было воспрепятствовать продвижению противника к восточному берегу Северского Донца.
У оккупационных властей России также проблемы с вербовкой местных коллаборационистов, поэтому они возлагают надежды на сотрудников российского правительства.
Напомним, что оккупанты наступают и закрепляются еще в трех населенных пунктах.
Как сообщала Politeka, ВСУ остановили наступление и отбили штурм, новые подробности с фронта.
Также Politeka писала, что Альфред Кох разъяснил план, который сейчас реализовывается.