Путинская армия провела несколько успешных наступлений в населенных пунктах юго-восточнее Северодонецка на Луганщине 21 июня и в ближайшие дни может перебросить силы, чтобы "угрожать Лисичанску". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Военные рф уже захватили Подлесное, Мирную Долину и Устиновку, а также части Белой Горы – все населенные пункты, расположенные на западном берегу Северского Донца в пределах 10 км от южной окраины Лисичанска.

Российские силы продолжают штурмовать населенные пункты вдоль трассы Лисичанск-Бахмут, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи.

"Российские силы, по-видимому, обеспечивают такое продвижение и, вероятно, атакуют окрестности Лисичанска в течение ближайшей недели. Но россиянам, вероятно, потребуются дальнейшие затяжные бои с ВСУ, подобные блокадным боям в Мариуполе и Северодонецке, чтобы захватить город", – утверждают в ISW.

Наши защитники тем временем отбили атаки российских войск на юго-восточных окраинах Северодонецка в поселках Сиротино и Вороново. В ISW отмечают, что это должно было воспрепятствовать продвижению противника к восточному берегу Северского Донца.

У оккупационных властей России также проблемы с вербовкой местных коллаборационистов, поэтому они возлагают надежды на сотрудников российского правительства.

Напомним, что оккупанты наступают и закрепляются еще в трех населенных пунктах.

Как сообщала Politeka, ВСУ остановили наступление и отбили штурм, новые подробности с фронта.

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