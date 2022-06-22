Украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы не дать россиянам захватить наши территории.

Ожесточенные бои продолжаются на Донбассе, там оккупанты планируют развернуть резервные подразделения из-за огромных потерь. Об этом сказано в аналитике британской разведки о ситуации в Украине на 22 июня в Twitter Минобороны Британии.

По состоянию на 16 июня, "ДНР" признала 2128 погибших в бою военнослужащих и 8897 раненых с начала 2022 года. Уровень потерь "республики" эквивалентен примерно 55% от первоначальной численности ее сил, что подчеркивает огромные потери российских и пророссийских сил на Донбассе.

При этом силы "ДНР" оснащены устаревшим оружием и оборудованием. Кроме того, сторонам становится все сложнее перебрасывать на фронт резервные подразделения.

Но поскольку оккупанты хотят охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге - россия, скорее всего, готовится к попытке развернуть большое количество резервных подразделений на Донбассе.

Напомним, что оккупанты наступают и закрепляются еще в трех населенных пунктах.

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