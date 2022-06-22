Становится все больше предпосылок и признаков того, что режим Лукашенко таки не удержится на краешке и ввяжется в боевые действия в Украине. Но будет оттягивать это до последнего.
Об этом предупредил третий командир полка "Азов" и начальник Центрального Штаба Национального Корпуса Максим Жорин в интервью для PolitekaOnline.
Он отметил, что внутри Беларуси уже существует кризис, который был вызван предыдущими выборами президента, на которых к власти снова пришел Александр Лукашенко. Кроме того, между белорусами и украинцами теплые отношения. Учитывая эти факторы заставить белорусов воевать против украинцев будет сложно и это принесет катастрофические последствия для режима Лукашенко.
"Потому я уверен, что Лукашенко будет искать способы не вступать в этот конфликт. Нужно признать, что он может вступить в войну, но только тогда, когда будет четко понимать, что это не угрожает ни ему, ни его режиму в Беларуси", — пояснил Максим Жорин.
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Кроме того, он добавил, что даже если Лукашенко решится на этот шаг, армия Беларуси кончится у границ с Украиной. Ведь мы на своей земле, у нас есть укрепленные позиции и главное — пристрелянные точки.
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